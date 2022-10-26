Идея бывшего директора ЦРУ и экс-командующего силами Соединенных Штатов и НАТО в Афганистане Дэвида Петреуса отправить солдат западных стран воевать на Украине показывает то, что Россия одерживает победу в конфликте. Такое заявление сделал 25 октября бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в интервью на YouTube-канале Judging Freedom.

«Эти коалиционные силы — это еще один индикатор. <…> Мы всерьез обсуждаем это, потому что Киев истощен, он проигрывает, он уже на краю», — сказал он.

Макгрегор считает, что через такие заявления американские чиновники пытаются лишь посмотреть, как население отнесется к плану отправки солдат НАТО на Украину.

При этом полковник уверен, что речь идет об объединении польских и румынских войск, поскольку ни одна крупная западная держава не желает открыто принимать участие в украинском конфликте.

Ранее, 24 октября, Макгрегор заявил, что власти США не задумываются о последствиях, которые последуют за вмешательством стран НАТО в конфликт. По его словам, профессионализм среди высшего военного руководства Вашингтона сейчас находится на низком уровне.

Заявление о том, что США и Запад могут вмешаться в украинский конфликт, Петрус сделал 22 октября в беседе с изданием Express. Он также добавил, что что в случае военных действий в отношении одной из стран — участниц НАТО, это может стать красной линией, пересечение которой повлечет за собой более активные действия со стороны альянса.

Ранее 22 октября заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил то, что в случае любого противостояния с НАТО народ России одержит победу. В этот же день он заявил, что объединенные силы НАТО ведут войну против России с целью ликвидировать РФ как суверенное государство. Он указал на то, что война ведется не только на поле боя, но и с российской культурой, традициями, против российской истории.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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