Вариант, при котором контингент разных стран может быть развернут на территории Украины под руководством США, не является невозможным. Об этом 22 октября рассказал экс-директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и бывший командующий силами США и НАТО в Афганистане Дэвид Петреус в беседе с изданием Express.

«США и другие страны могут отреагировать тем или иным образом, но как многонациональная сила под руководством США, а не как сила НАТО», — указал бывший глава ЦРУ.

Петреус также отметил, что в случае военных действий в отношении одной из стран — участниц НАТО, это может стать «красной линией», пересечение которой повлечет за собой более активные действия со стороны альянса.

Ранее 22 октября заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил то, что в случае любого противостояния с НАТО народ России одержит победу. В этот же день он заявил, что объединенные силы НАТО ведут войну против России с целью ликвидировать РФ как суверенное государство. Он указал на то, что война ведется не только на поле боя, но и с российской культурой, традициями, против российской истории.

Президент США Джо Байден в интервью телеканалу MSNBC заявил, что Россия не должна добиться успеха в специальной военной операции на Украине. Он подчеркнул, что именно поэтому Киеву необходима американская помощь.

До этого, 20 октября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что, продолжая поставлять вооружение на территорию Украины, НАТО приближается к столкновению с Россией.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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