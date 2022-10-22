Реклама
Прямой эфир
Мир
Мэр Луцка заявил о полном уничтожении объекта энергетики
Политика
Кириенко выразил уверенность в победе России в любом противостоянии с НАТО
Мир
В Венгрии посмеялись над жалобой Макрона о разной стоимости газа в США и ЕС
Мир
Премьер Украины Шмыгаль пригрозил Европе «миграционным цунами»
Мир
В Херсоне заявили о применении ВСУ всех типов ракет для ударов по Каховской ГЭС
Мир
Администрация Киева допустила отсутствие отопления в городе зимой
Происшествия
В Курске задержали члена «Правого сектора» за подготовку теракта в ТЦ
Мир
Около 1,5 млн абонентов отключены от электроснабжения на Украине
Политика
Кириенко указал на желание НАТО ликвидировать РФ как суверенное государство
Мир
Информация о Ху Цзиньтао пропала с сайта издания правительства КНР
Мир
Великобритания направит 60 танков на базу НАТО в Германии
Культура
Финальную серию «Дома дракона» слили в Сеть до официальной премьеры
Сюжет:

Бывший директор ЦРУ допустил участие сил США в конфликте на Украине

Экс-директор ЦРУ Петреус допустил участие сил под руководством США в конфликте на Украине
0
Фото: flickr.com
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вариант, при котором контингент разных стран может быть развернут на территории Украины под руководством США, не является невозможным. Об этом 22 октября рассказал экс-директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и бывший командующий силами США и НАТО в Афганистане Дэвид Петреус в беседе с изданием Express.

Всегда на страже: военный потенциал России в интересных деталях
Спецпроект «Известий» о роли армии в российской истории

«США и другие страны могут отреагировать тем или иным образом, но как многонациональная сила под руководством США, а не как сила НАТО», — указал бывший глава ЦРУ.

Петреус также отметил, что в случае военных действий в отношении одной из стран — участниц НАТО, это может стать «красной линией», пересечение которой повлечет за собой более активные действия со стороны альянса.

Ранее 22 октября заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил то, что в случае любого противостояния с НАТО народ России одержит победу. В этот же день он заявил, что объединенные силы НАТО ведут войну против России с целью ликвидировать РФ как суверенное государство. Он указал на то, что война ведется не только на поле боя, но и с российской культурой, традициями, против российской истории.

Президент США Джо Байден в интервью телеканалу MSNBC заявил, что Россия не должна добиться успеха в специальной военной операции на Украине. Он подчеркнул, что именно поэтому Киеву необходима американская помощь.

До этого, 20 октября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что, продолжая поставлять вооружение на территорию Украины, НАТО приближается к столкновению с Россией.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022