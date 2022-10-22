Кириенко выразил уверенность в победе России в любом противостоянии с НАТО

Россия всегда была победителем в войнах, которые становились народными. Об этом заявил в субботу, 22 октября, заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

По его словам, в случае любого противостояния с НАТО народ России также одержит победу.

«Мы обязательно выиграем и эту войну: и «горячую», и экономическую, и ту самую психологическую, информационную войну, которая ведется против нас. Но для этого необходимо, чтобы это была именно народная война, чтобы каждый человек чувствовал свою сопричастность», — сказал Кириенко на Всероссийском форуме классных руководителей.

Он добавил, что каждый россиянин может внести свой вклад в общую победу. По его словам, он может быть самым разным — от писем бойцам до работы на производственных предприятиях для обеспечения необходимых поставок оборудования.

Отдельно Кириенко подчеркнул, что это битва за будущее и большая роль в этом противостоянии отводится молодежи.

Ранее политик заявил, что объединенные силы НАТО ведут войну против России с целью ликвидировать РФ как суверенное государство. Он указал на то, что война ведется не только на поле боя, но и с российской культурой, традициями, против российской истории.

В эту же субботу президент США Джо Байден в интервью телеканалу MSNBC заявил, что Россия не должна добиться успеха в специальной военной операции на Украине. Он подчеркнул, что именно поэтому Киеву необходима американская помощь.

До этого, 20 октября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что, продолжая поставлять вооружение на территорию Украины, НАТО приближается к столкновению с Россией.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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