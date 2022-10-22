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Кириенко указал на желание НАТО ликвидировать РФ как суверенное государство

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Фото: ТАСС/Александр Река
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Объединенные силы НАТО ведут войну против России с целью ликвидировать РФ как суверенное государство. Такую точку зрения 22 октября высказал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко в ходе Всероссийского форума классных руководителей.

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«Мы все с вами хорошо понимаем, что против России сегодня ведется война, настоящая неприкрытая война. Причем война эта состоит и из горячих боевых действий, которые происходят на территории Донбасса, Херсона, Запорожья, на территории Украины. Но это война не с Украиной, Россия не воюет с Украиной», — отметил он.

Кириенко подчеркнул, что целью войны, ведущейся против РФ, является стремление ликвидировать исторические корни, культуру и традиции России.

«Если бы это было не так, то война бы велась только на поле боя, но она ведется с российской культурой, с российскими традициями, против российской истории», — рассказал замруководителя АП РФ.

Кириенко также отметил, что ведущаяся война затрагивает, в том числе, и подрастающее поколение россиян, так как с текущим поколением они сделать ничего не могут.

«То, что происходит сейчас, показывает, что с этим поколением россиян враги ничего не сделают, это невозможно. Они не смогут заставить нас забыть нашу историю, забыть героев, на которых мы воспитаны с детства, забыть нашу культуру. А вот с подрастающим поколением можно попробовать. Ровно эта попытка и предпринимается», — резюмировал Кириенко.

Ранее 22 октября президент США Джо Байден заявил, что Россия не должна добиться успеха в специальной военной операции на Украине. В этот же день командиры 101-й дивизии воздушно-десантных войск США заявили о готовности пересечь границу и зайти на территорию Украины в случае обострения конфликта.

До этого, 20 октября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что НАТО приближается к столкновению с Россией, продолжая поставлять вооружение на территорию Украины.

7 октября заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Ведант Патель заявил, что США не будут принимать участия в украинском конфликте. Власти страны не намерены отправлять свою армию для участия в боевых действиях на Украине или атаковать российские войска.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О ее начале было объявлено 24 февраля в связи с обострением ситуации из-за обстрелов украинских войск.

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