Стали известны подробности госпитализации актрисы Светланы Светличной в Москве

Актриса Светлана Светличная находится в платном отделении столичной больницы. О деталях госпитализации артистки во вторник, 29 ноября, сообщается в Telegram-канале «112».

По данным канала, Светличной назначено медикаментозное лечение, гимнастика, а также когнитивная реабилитация со специалистом.

О госпитализации Светличной стало известно ранее в этот день. Невестка актрисы Ольга Калимбет, уточнила, что ее госпитализировали по причине плохого самочувствия. По словам невестки, Светличная находится в больнице с 25 ноября, сейчас ее состояние стабильное.

Год назад Светличной стало плохо и она попала в больницу после истории с ее так называемым исчезновением. Сообщалось, что последний раз 81-летнюю артистку видели 22 октября на Киностудии имени Горького. Спустя четыре дня волонтеры организовали масштабную поисковую программу, они расклеивали листовки и разыскивали пропавшую по районам Москвы, а глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного управления ведомства Андрею Стрижову доложить ему об обстоятельствах исчезновения артистки. Но 26 октября актрису нашли на съемках ТВ-шоу — ее изолировали в отеле ради съемок.

Из-за шумихи Светличная попала в больницу на скорой помощи. По данным источника «Известий», в столичную клинику актриса попала из-за проблем с сердцем, во время лечения у Светличной начались изменения в поведении в эмоциональном плане. Артистка то становилась агрессивной, то начинала опасаться за свою жизнь.

Светлана Светличная — советская и российская актриса, заслуженная артистка РСФСР. Она известна по фильмам «Бриллиантовая рука», «Семнадцать мгновений весны», «Место встречи изменить нельзя».