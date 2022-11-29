Актрису Светлану Светличную госпитализировали в Москве

Актриса Светлана Светличная госпитализирована в Москве. Об этом во вторник, 29 ноября, сообщила невестка актрисы Ольга Калимбет.

Калимбет уточнила, что Светличную госпитализировали по причине плохого самочувствия.

«Она давно болеет. Периодически лучше, периодически хуже становится. Когда происходит ухудшение, приходится обращаться к помощи докторов», — отметила невестка актрисы в беседе с «РИА Новости».

Женщина добавила, что состояние актрисы стабильное. По ее словам, Светличная находится в больнице с пятницы.

«Мы всё время в контакте с докторами. Как только у нее состояние улучшится, ее выпишут», — заключила Калимбет.

Год назад Светличной стало плохо и она попала в больницу после истории с ее так называемым исчезновением. Сообщалось, что последний раз 81-летнюю артистку видели 22 октября на Киностудии имени Горького. Спустя четыре дня волонтеры организовали масштабную поисковую программу, они расклеивали листовки и разыскивали пропавшую по районам Москвы, а глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного управления ведомства Андрею Стрижову доложить ему об обстоятельствах исчезновения артистки. Но 26 октября актрису нашли на съемках ТВ-шоу — ее изолировали в отеле ради съемок.

Из-за шумихи Светличная попала в больницу на скорой помощи. По данным источника «Известий», в столичную клинику актриса попала из-за проблем с сердцем, во время лечения у Светличной начались изменения в поведении в эмоциональном плане. Артистка то становилась агрессивной, то начинала опасаться за свою жизнь.

Светлана Светличная — советская и российская актриса, заслуженная артистка РСФСР. Она известна по фильмам «Бриллиантовая рука», «Семнадцать мгновений весны», «Место встречи изменить нельзя».