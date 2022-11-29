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Актрису Светлану Светличную госпитализировали в Москве

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Актриса Светлана Светличная госпитализирована в Москве. Об этом во вторник, 29 ноября, сообщила невестка актрисы Ольга Калимбет.

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Калимбет уточнила, что Светличную госпитализировали по причине плохого самочувствия.

«Она давно болеет. Периодически лучше, периодически хуже становится. Когда происходит ухудшение, приходится обращаться к помощи докторов», — отметила невестка актрисы в беседе с «РИА Новости».

Женщина добавила, что состояние актрисы стабильное. По ее словам, Светличная находится в больнице с пятницы.

«Мы всё время в контакте с докторами. Как только у нее состояние улучшится, ее выпишут», — заключила Калимбет.

Год назад Светличной стало плохо и она попала в больницу после истории с ее так называемым исчезновением. Сообщалось, что последний раз 81-летнюю артистку видели 22 октября на Киностудии имени Горького. Спустя четыре дня волонтеры организовали масштабную поисковую программу, они расклеивали листовки и разыскивали пропавшую по районам Москвы, а глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного управления ведомства Андрею Стрижову доложить ему об обстоятельствах исчезновения артистки. Но 26 октября актрису нашли на съемках ТВ-шоу — ее изолировали в отеле ради съемок.

Из-за шумихи Светличная попала в больницу на скорой помощи. По данным источника «Известий», в столичную клинику актриса попала из-за проблем с сердцем, во время лечения у Светличной начались изменения в поведении в эмоциональном плане. Артистка то становилась агрессивной, то начинала опасаться за свою жизнь.

Светлана Светличная — советская и российская актриса, заслуженная артистка РСФСР. Она известна по фильмам «Бриллиантовая рука», «Семнадцать мгновений весны», «Место встречи изменить нельзя».

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