Актрису Светличную госпитализировали из-за поражения сосудов мозга
Заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную перевели в специализированную клинику из-за поражения сосудов головного мозга. Об этом 23 ноября сообщил источник «Известий».
По данным собеседника, в столичную клинику актриса попала из-за проблем с сердцем, во время лечения у Светличной начались изменения в поведении в эмоциональном плане. Артистка то становилась агрессивной, то начинала опасаться за свою жизнь. В итоге Светличную было решено перевести в другое медучреждение, уточнил источник.
До этого, в октябре текущего года, сообщалось об исчезновении Светличной. 22 октября волонтеры организовали масштабную поисковую программу, они расклеивали листовки и разыскивали пропавшую по районам Москвы.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного управления ведомства Андрею Стрижову доложить ему об обстоятельствах исчезновения артистки. 26 октября актрису нашли на съемках ТВ-шоу.
Светлана Светличная — советская и российская актриса, заслуженная артистка РСФСР. Она известна по фильмам «Бриллиантовая рука», «Семнадцать мгновений весны», «Место встречи изменить нельзя».