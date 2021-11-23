Родственники рассказали о состоянии госпитализированной Светличной
Заслуженной артистке РСФСР Светлане Светличной стало плохо после истории с исчезновением и ее отвезли в больницу на скорой помощи. Об этом во вторник, 23 ноября, рассказала «СтарХиту» внучка актрисы Мария.
Невестка Светличной Ольга сообщила, что 81-летняя женщина в настоящее время находится под надзором врачей в клинике и чувствует себя нормально.
«Она сейчас лечится в клинике и чувствует себя соответствующе возрасту и ситуации. Как себя может чувствовать человек, которому будет 82 года?» — прокомментировала состояние свекрови Ольга в беседе с телеканалом «360».
Ранее в этот день источник «Известий» сообщил, что в столичную клинику актриса попала из-за проблем с сердцем, во время лечения у Светличной начались изменения в поведении в эмоциональном плане. Артистка то становилась агрессивной, то начинала опасаться за свою жизнь. В итоге Светличную было решено перевести в другое медучреждение, сообщает телеканал «Звезда».
До этого, в октябре текущего года, сообщалось об исчезновении Светличной. 22 октября волонтеры организовали масштабную поисковую программу, они расклеивали листовки и разыскивали пропавшую по районам Москвы.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного управления ведомства Андрею Стрижову доложить ему об обстоятельствах исчезновения артистки. 26 октября актрису нашли на съемках ТВ-шоу.
Светлана Светличная — советская и российская актриса, заслуженная артистка РСФСР. Она известна по фильмам «Бриллиантовая рука», «Семнадцать мгновений весны», «Место встречи изменить нельзя».