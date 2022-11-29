Число больших квартир в продаже в Москве рекордно сократилось

В Москве количество квартир площадью более 150 кв. м в готовых домах снизилось до рекордных значений. За год предложение уменьшилось более чем на 50%, сообщили «Известиям» 29 ноября аналитики ресурса bnMap.pro и холдинга «РСТИ».

«Мы отмечаем, что просторные лоты в готовых домах становятся штучным товаром на рынке премиального жилья. У клиентов, которые стремятся приобрести многокомнатную квартиру в готовом доме или проекте высокой готовности, выбор совсем невелик. При этом стоимость таких объектов в ЦАО стартует с отметки 1 млн рублей за «квадрат», — рассказал генеральный директор холдинга «РСТИ» в Москве Алексей Туркин.

По его словам, дома на высокой стадии готовности сейчас выбирают покупатели, которые планируют совершить переезд в ближайшее время. Но учитывая, что готовых объектов в премиальных локациях на рынке почти не осталось, оставшиеся в открытой экспозиции просторные лоты рассматриваются как эксклюзивные предложения.

Рост покупательского спроса к многокомнатным квартирам просторного метража отражается на квартирографии новых проектов. Так, в объектах низкой стадии готовности площадь лотов стала за год немного больше, чем в среднем по всем новостройкам, рассказали аналитики.

«Если год назад средний максимум в лотах премиум-класса, находящихся на раннем этапе строительства, составлял 178 кв. м (по всем проектам — 192 кв. м), то теперь аналогичные показатели составляют 213 кв. м и 210 кв. м соответственно», — сказала управляющий партнер Dombook, председатель совета директоров «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова.

Она отметила, что такая статистика позволяет сделать два вывода. Во-первых, девелоперы новых ЖК и клубных домов изначально проектируют квартиры больших площадей. Во-вторых, наиболее крупные лоты премиум-класса теперь покупают на более ранних этапах строительного цикла.

«Разница в средних значениях площадей говорит о том, что крупные лоты уходят из экспозиции задолго до сдачи дома, а наименьшие площади задерживаются в продаже дольше», — подчеркнула Доброхотова.

18 ноября аналитики компании VSN Realty сообщили «Известиям», что по сравнению с 2021 годом в столице квартиры в новостройках бизнес-класса подорожали на 13%, средняя цена в проектах комфорт-класса увеличилась на 5%. Днем ранее в департаменте аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости» рассказали, что за последний год средняя цена 1 кв. м студий в новостройках Москвы выросла на 6,2%.