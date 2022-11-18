Новостройки бизнес-класса в Москве за год подорожали на 13%

По сравнению с 2021 годом в Москве квартиры в новостройках бизнес-класса подорожали на 13%, средняя цена в проектах комфорт-класса увеличилась на 5%. Об этом «Известиям» 18 ноября рассказали аналитики компании VSN Realty.

«Также мы видим значительное обновление витрины предложения. По сравнению с началом 2022 года в октябре число лотов в продаже выросло на 36%», — сказала генеральный директор компании Яна Глазунова.

По данным аналитиков, в октябре 2022 года было продано 2,4 тыс. квартир и апартаментов (по договору долевого участия) в проектах комфорт- и бизнес-класса, строящихся в границах старой Москвы. Суммарный объем реализованного жилья составил 117,1 тыс. кв. м, общая выручка — порядка 35,6 млрд рублей.

«Колебания средневзвешенной цены в разных ценовых нишах были незначительны. В сегменте комфорт- она снижается на 1% последние три месяца, в сегменте бизнес- подрастает в пределах 2%. В октябре средняя цена 1 кв. м в проектах комфорт-класса составляла 260,5 тыс. рублей, бизнес-класса — 414,5 тыс. рублей», — отметили эксперты.

Также в компании рассказали, что средние площади проданных лотов в октябре 2022 года составили для проектов комфорт-класса 46,4 кв. м, для проектов бизнес-класса — 59,4 кв. м.

«Ипотека остается самым популярным инструментом финансирования сделки. Кредитование использовали 82% покупателей жилья ниши комфорт и 67% клиентов, выбравших новостройки бизнес-класса», — добавили аналитики.

Накануне в департаменте аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости» сообщили «Известиям», что за последний год средняя цена 1 кв. м студий в новостройках столицы выросла на 6,2%, составив 353 тыс. рублей. По информации компании, всего на первичном рынке в границах старой Москвы в реализации находится 7093 студии.