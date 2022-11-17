За год квартиры-студии в Москве подорожали на 6,2%

За последний год средняя цена 1 кв. м студий в новостройках Москвы выросла на 6,2%, составив 353 тыс. рублей. Об этом «Известиям» рассказали в департаменте аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости».

«Это наибольший показатель роста среди наиболее востребованных лотов. Так, средняя цена 1 кв. м однокомнатных квартир и двухкомнатных лотов евроформата по отношению к прошлому году увеличилась на 5,1%, двухкомнатных квартир — на 4,8%», — отметили эксперты.

По данным компании, всего на первичном рынке в границах Старой Москвы в реализации находится 7093 студии. На массовый сегмент приходится наибольший объем предложения студий — 5826 лотов, на бизнес-класс — 1202 лота, на премиум — 35 лотов.

За год количество студий в продаже увеличилось на 82%. В общем объеме предложения на долю студий приходится 16,9%, рассказали эксперты.

«Средняя стоимость квартир-студий в массовом сегменте составляет 7,3 млн рублей (средняя цена 1 кв. м — 317,3 тыс. рублей) при средней площади студии 23,1 кв. м. В бизнес-классе — 13 млн рублей (470,1 тыс. рублей) при средней площади 27,8 кв. м, в премиум-классе — 39,3 млн рублей (877,8 3 тыс. рублей) при средней площади 44,8 кв. м», — сообщили аналитики.

Ранее,10 ноября, аналитики «Метриум» рассказали «Известиям», что объем предложения массовых новостроек в столице по итогам октября вырос на 5,4%. По их данным, на рынке массовой недвижимости находилось 122 проекта с квартирами и апартаментами.