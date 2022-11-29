В Одесской области введены экстренные отключения электроэнергии

В Одесской области Украины введены экстренные отключения электроэнергии, сообщили 29 ноября в энергохолдинге ДТЭК «Одесские электросети».

«В регионе происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, составленные ранее, не действуют», — уточняется в сообщении.

Накануне сообщалось о введении аварийных отключений электроэнергии на всей территории Украины.

В тот же день мэр Киева Виталий Кличко заявил, что отключения электроэнергии в Киеве могут продлиться до весны. Кличко также допустил частичную эвакуацию среди местных жителей. По его словам, на этот случай власти города уже разработали план по ее проведению.

За два дня до этого сообщалось, что подача электроэнергии ограничена в 15 субъектах Украины. В связи с этим украинский лидер Владимир Зеленский призвал граждан рационально использовать электроэнергию.

15 ноября Вооруженные силы России нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. По данным украинских СМИ, это был самый масштабный единовременный ракетный удар по целям в стране с начала российской специальной военной операции.

Ранее, 22 октября, политолог и журналист Юрий Светов объяснил последствия ударов по украинской инфраструктуре. Светов указал, что Украина не производит необходимое оборудование и пользуется советскими запасами, которые заканчиваются.

Российские войска начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.