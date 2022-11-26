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Бывший офицер ЦРУ заявил о желании Зеленского втянуть НАТО в конфликт

Бывший офицер ЦРУ Джиральди: Зеленский хочет втянуть США и НАТО в конфликт
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Фото: Global Look Press/Sascha Steinach
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Действия президента Украины Владимира Зеленского после падения ракеты в Польше свидетельствуют о его стремлении столкнуть НАТО и Россию. Об этом 26 ноября заявил экс-офицер ЦРУ Филип Джиральди.

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«Поведение Зеленского показывает, что он приложит все усилия, чтобы втянуть США и НАТО в вооруженный конфликт», — сказал он 22 ноября в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Джеральди отметил, что сомнений в украинском происхождении ракеты нет, а заявления Киева о якобы причастности России к инциденту противоречат доказательствам.

«Зеленский хотел обратиться к НАТО со словами о том, что это нарушение пятой статьи устава НАТО. Нападение на члена альянса, следовательно, все члены НАТО должны выступить против агрессора, то есть развязать полномасштабную войну против России», — пояснил офицер.

15 ноября ракета попала в зерносушилку в Польше на границе с Украиной, в результате чего погибли два человека. Варшава и Киев сразу обвинили в случившемся Россию.

В Минобороны РФ опровергли спекуляции о причастности к произошедшему. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков уточнил, что фотоснимки обломков ракеты, обнаруженных в Польше, идентифицированы как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя отметил, что Украина и Польша провоцируют прямое столкновение РФ и НАТО, голословно обвиняя Россию.

Как, в свою очередь, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в НАТО, президент США Джо Байден проинформировал альянс и G7 о том, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО. В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что, по предварительной оценке альянса, в Польше упала ракета ПВО Украины.

Зеленский, в свою очередь, сперва выразил уверенность, что это была не украинская ракета, а затем уточнил, что не уверен на 100% в принадлежности России упавшей в Польше ракеты.

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