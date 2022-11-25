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Путин 25 ноября проведет оперативное совещание с Совбезом

Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными представителями Совбеза
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Фото: ТАСС/Метцель Михаил
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Президент России Владимир Путин в пятницу, 25 ноября, проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности (СБ) РФ. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Сегодня в графике у главы государства оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — сказал он в беседе журналистам.

До совещания, добавил Песков, президент встретится с матерями военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

18 ноября Путин также провел в Кремле очное оперативное совещание с членами СБ РФ, где обсуждались вопросы совершенствования гражданской обороны.

Президент уточнил, что инициатором обсуждения стало Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

СБ РФ – конституционный орган, осуществляющий подготовку решений президента в области обеспечения безопасности. Члены СБ принимают участие в заседаниях с правом совещательного голоса.

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