Путин 25 ноября проведет оперативное совещание с Совбезом

Президент России Владимир Путин в пятницу, 25 ноября, проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности (СБ) РФ. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Сегодня в графике у главы государства оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — сказал он в беседе журналистам.

До совещания, добавил Песков, президент встретится с матерями военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

18 ноября Путин также провел в Кремле очное оперативное совещание с членами СБ РФ, где обсуждались вопросы совершенствования гражданской обороны.

Президент уточнил, что инициатором обсуждения стало Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

СБ РФ – конституционный орган, осуществляющий подготовку решений президента в области обеспечения безопасности. Члены СБ принимают участие в заседаниях с правом совещательного голоса.