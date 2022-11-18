Путин очно обсудил с Совбезом РФ совершенствование гражданской обороны

Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 18 ноября, провел в Кремле очное оперативное совещание с Совбезом РФ по вопросам совершенствования гражданской обороны.

Президент уточнил, что инициатором обсуждения стало Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

«У нас сегодня плановый вопрос: МЧС предлагает обсудить вопросы совершенствования гражданской обороны. Давайте начнем работать», — сказал президент в начале мероприятия, после чего совещание продолжилось за закрытыми дверями.

В совещании приняли участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред СБ РФ Дмитрий Медведев и секретарь Совбеза Николай Патрушев, главы МВД, МИД и Минобороны Владимир Колокольцев, Сергей Лавров и Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Также в мероприятии участвовал глава МЧС Александр Куренков.

На предыдущем заседании Совбеза РФ 19 октября обсуждалось противостояние угрозам национальной безопасности, в связи с чем Путин принял ряд важных решений. В частности, глава государства поручил ввести военное положение в Донецкой и Луганской народных респуликах, Запорожской и Херсонской областях и режим повышенной готовности в регионах Центрального федерального округа, в том числе в Москве.

На территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и города Севастополя введен средний уровень реагирования.