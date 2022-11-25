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Ульянов сообщил о диалоге с МАГАТЭ по мониторингу защитной зоны у ЗАЭС

Постпред Ульянов: Россия обсуждает с МАГАТЭ международный мониторинг защитной зоны у ЗАЭС
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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Москва обсуждает с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) вопрос о международном мониторинге соблюдения договоренностей по защитной зоне у Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом заявил 25 ноября постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

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«В рамках создания зоны защиты физической и ядерной безопасности на ЗАЭС необходимо предусмотреть международный мониторинг соблюдения договоренностей. Этот вопрос мы тоже обсуждаем с секретариатом МАГАТЭ», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

Ульянов подчеркнул необходимость проведения эффективного мониторинга, чтобы декларация не осталась «пустой бумагой».

Накануне генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил о восстановлении электроснабжения ЗАЭС после обстрела. При этом, по его словам, определить источник обстрелов станции «очень трудно».

Ранее, 22 ноября, глава МАГАТЭ активизировал свои консультации, направленные на создание защитной зоны у ЗАЭС. Эксперты организации оценили повреждения станции, отметив, что угрозы ядерной безопасности нет.

Между тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в этот же день отметил, что существенных подвижек по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС нет. Представитель Кремля выразил сожаление на счет того, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не заявляет, с чьей стороны идут обстрелы.

До этого, 20 ноября, советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что украинские боевики нанесли 15 ударов по территории Запорожской АЭС. Шесть ракет попали в бассейн фонтана — охлаждения реакторов, еще две — в сухое хранилище ядерных отходов.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В Москве подчеркивали, что уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.

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