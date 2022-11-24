Гендиректор МАГАТЭ заявил о восстановлении энергоснабжения ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 24 ноября сообщил, что внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС восстановлено.

Питание атомной электростанции возобновилось через день после того, как она лишилась доступа к внешнему электроснабжению из-за инцидента, «который свидетельствует о сохранении угроз ядерной безопасности в условиях текущего вооруженного конфликта», сообщил Гросси в видеозаявлении, опубликованном на сайте организации.

Ранее в этот день Гросси отметил, что, по его мнению, определить источник обстрелов Запорожской АЭС «очень трудно». Как заявил глава МАГАТЭ, «главная цель агентства — прекратить обстрелы, а не играть в обличителей».

Накануне, 23 ноября, Гросси рассказал о том, что сотрудники МАГАТЭ зафиксировали проблемы с доступом к внешнему энергоснабжению на ЗАЭС.

За день до этого глава МАГАТЭ активизировал свои консультации, направленные на создание защитной зоны у ЗАЭС. Эксперты организации оценили повреждения станции, отметив, что угрозы ядерной безопасности нет. Также отмечалось, что состояние шести реакторных блоков стабильное, запасы ядерного топлива не пострадали. При этом четыре реактора ЗАЭС остаются в режиме холодной остановки, еще два — в режиме горячей остановки.

21 ноября в Кремле призвали страны Запада повлиять на Украину для прекращения обстрелов ЗАЭС. За день до этого советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что украинские боевики нанесли 15 ударов по территории Запорожской АЭС. Шесть ракет попали в бассейн фонтана — охлаждения реакторов, еще две — в сухое хранилище ядерных отходов. По его словам, выбросов радиации со станции не происходило.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В Москве подчеркивали, что уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.

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