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Режиссер-постановщик Гацалов рассказал о спектакле «Саша, привет!»

Режиссер-постановщик Марат Гацалов рассказал о премьере спектакля «Саша, привет!»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Режиссер-постановщик Марат Гацалов, который поставил пьесу по роману лауреата «Ясной Поляны» Дмитрия Данилова «Саша, привет!» в Театре Наций, рассказал «Известиям» о своем видении современной драматургии, которое легло в основу спектакля.

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По словам Гацалова, в самом романе есть аллюзии на «Приглашение на казнь» и на «Последний день приговоренного к смерти», но для него главной стала та неразрешимая «архетипическая проблема, которая связана с фундаментальной трагедией жизни». Кроме того, отметил постановщик, в романе есть поиски ответа на дискуссионный вопрос о том, как выглядит сегодняшний герой.

«Главный герой спектакля — человек тонкий, интеллигентный, видящий, умный, образованный, страстный — тот еще замес. Непростая задача для поиска актера на эту роль, но в нашем случае она решилась стремительно. Еще во время чтения романа я представлял в этой роли Игоря Гордина. Арка внутренней трансформации героя и героини — их опыт преодоления глубинной межличностной катастрофы, которая, можно сказать, модель внешней антиутопической реальности, созданной Даниловым, стала главным акцентом постановки», — рассказал режиссер.

Он отметил, что актеры были утверждены с первого раза. Художник спектакля — Николай Симонов. При этом пьеса стала первой совместной работой Симонова и Гацалова.

Игра актеров сопровождалась музыкой Владимира Раннева на стихи Константина Стешика.

«Театр — это не про тренды. Если тренды появляются, значит, театр встраивается в идеологему. Каждый художник по-особенному чувствует окружающую его реальность. И именно этот его особенный взгляд представляет интерес», — заключил режиссер-постановщик.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известий»:

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