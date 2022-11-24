В Москве состоялась премьера подводного фильма-балета «Спящая красавица»

В Москве показали премьеру подводного фильма-балета. Режиссером уникального проекта выступила Яна Недзвецкая, сообщает телеканал «Известия». Фильм снят по мотивам балета Чайковского «Спящая красавица».

«Попробуйте придумать, что можно круче снять под водой, чем балет, который озвучен будет голосами Dia-Capella. То есть это люди — имитация инструментов. Это не оркестр, и это тоже потрясающе. Такого в мире не было, чтобы аранжировали музыку Чайковского, и вот так вот спели. Это же потрясающе, вы услышите озвучку, вы с ума сойдете», — рассказала режиссер, сценарист, автор идеи Яна Недзвецкая.

Зрители увидели эффектный симбиоз искусства и спорта. Участники уникального проекта погружались на глубину до 4 м. Самой младшей балерине было всего девять месяцев.

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