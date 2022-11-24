Путин поддержал идею возобновления ж/д сообщения между Арменией и Азербайджаном

Президент России Владимир Путин поддержал идею возобновления железнодорожного сообщения между Арменией и Азербайджаном. Об этом 24 ноября рассказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«В результате вчерашних переговоров с президентом РФ мы получили определенные сигналы и информацию, а это значит, что может существовать значительная и серьезная вероятность того, что мы сможем начать работы по восстановлению железной дороги. Речь идет о железной дороге Горадиз — Мегри — Ордубад — Садарак — Ерасх. Но с учетом предыдущего горького опыта всё это еще надо подтвердить и зафиксировать», — сказал Пашинян на заседании правительства.

Упомянутая дорога проходит по территории Армении и Нахичеванской автономной республики Азербайджана вдоль границы с Ираном. Сообщение по ней прервалось в 1989 году с началом конфликта в Нагорном Карабахе.

23 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил важность подписания мирного договора между Баку и Ереваном. По его словам, Россия прикладывает для этого свои усилия.

Также Песков заявил, что в урегулировании конфликта между Баку и Ереваном усилия ОДКБ востребованы. Таким образом он прокомментировал слова премьер-министра Армении, охарактеризовавшего работу ОДКБ в данной ситуации как фиаско, указав, что это мнение только армянской стороны.

Накануне Путин на встрече с Пашиняном заявил, что Россия и Армения являются союзниками. В свою очередь премьер-министр выразил надежду на обсуждение с российским лидером шагов, которые приведут к долгосрочному миру между Арменией и Азербайджаном.

28 октября Пашинян сообщил, что Армения согласна установить межгосударственные отношения с Азербайджаном по принципам, которые предлагает Россия, и со своей стороны готова подтвердить это.

Отношения Армении и Азербайджана обострены на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. В ноябре того же года Армения и Азербайджан при участии Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Последний раз ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась осенью 2022 года. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой из сторон.