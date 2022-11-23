Песков отметил важность заключения мирного договора Баку и Ереваном

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что Россия играет важную роль в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта, а также продолжает помогать странам. Об этом он заявил 23 ноября, отвечая на вопрос корреспондента «Известий» Игоря Балдина.

Помимо этого, Песков отметил важность подписания мирного договора между Баку и Ереваном.

«Очень важно, чтобы Армения и Азербайджан договорились о мирном договоре. И это главная задача. И мы все должны приложить максимум усилий, не соревнуясь друг с другом, с тем, чтобы эта задача была выполнена», — отметил Песков.

Однако, по его словам, странам предстоит договориться не только о подписании самого договора, но и о деталях и нюансах, которые этому сопутствуют.

Ранее в этот день Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил, что Россия и Армения являются союзниками. В свою очередь Пашинян выразил надежду на обсуждение с российским лидером шагов, которые приведут к долгосрочному миру между Арменией и Азербайджаном.

Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в урегулировании конфликта между Баку и Ереваном усилия ОДКБ востребованы. Таким образом он прокомментировал слова премьер-министра Армении, охарактеризовавшего работу ОДКБ в данной ситуации как фиаско, указав, что это мнение только армянской стороны.

Как сообщил генсек ОДКБ Станислав Зась, проект решения Совета коллективной безопасности организации по оказанию помощи Армении согласован. Пашинян, в свою очередь, отметил, что внутри ОДКБ в настоящий момент нет общего согласия по поводу агрессии Азербайджана в отношении Армении. Всё это, считает премьер-министр, наносит урон имиджу организации.

Кроме того, Пашинян отказался подписать проект декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ и проект о совместных мерах по оказанию помощи Армении. Он подчеркнул, что отсутствие четкой политической оценки ситуации и непринятие конкретного решения противоречит не только букве, но и духу и смыслу основополагающих документов организации.

Отношения Армении и Азербайджана обострены на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. В ноябре того же года Армения и Азербайджан при участии Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Последний раз ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в осенью 2022 года. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой из сторон.