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СМИ назвали возможные сроки начала наземной операции Турции в Сирии

Hürriyet: наземная операция ВС Турции в Сирии может начаться после декабря
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Juma Mohammad
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Воздушная операция «Коготь-замок», которую Турция проводит на севере Ирака, может завершиться в декабре, после чего Анкара планирует начать масштабную наземную кампанию в Сирии. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщил обозреватель газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви.

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«Вооруженные силы проводят операцию «Коготь-замок» в Ираке. Ожидается, что она будет завершена в декабре. После этого следует начать обратный отсчет для наземной операции в Сирии. На этот раз планируется гораздо более масштабная операция», — отмечает журналист.

Как отметил Сельви, после теракта на улице Истикляль в Стамбуле и ракетной атаки на Каркамыш ожидание наземной операции усилилось.

20 ноября Анкара начала проведение воздушной операции против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). ВС страны нанесли удары в четырех регионах Сирии и одном регионе Ирака. Отмечалось, что обстрелу подверглись поселение Дахир аль-Араб, которое населено вынужденными переселенцами из Рас-эль-Айна, деревня аль-Бейлонья, где масса вынужденных переселенцев из Африна. В ходе операции был поражен 471 объект и уничтожены 254 террориста.

В турецком минобороны пояснили, что операция проводится в ответ на взрыв, который прогремел в Стамбуле 13 ноября на пешеходной улице Истикляль, популярной у туристов. По последним данным, в результате трагедии погибли шесть человек, еще 81 получил ранения, среди пострадавших — трое российских граждан.

21 ноября город Каркамыш, расположенный на границе с Сирией, подвергся ракетному обстрелу. По данным телеканала Habertürk, атаку совершила запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК). Сообщалось, что погибло два человека, еще шесть получили ранения.

В тот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что рассматривает возможность проведения наземной операции в Сирии и Ираке после завершения воздушной части.

Как позже заявили «Известиям» в сирийском парламенте, Дамаск осудил военные атаки Турции по северу Сирии. Зампред международного комитета парламента Сирии Аммар аль-Асад отметил, что Дамаск «не потерпит турецкую операцию на севере Сирии».

23 ноября спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что Москва надеется на то, что Стамбул не станет проводить полноценную наземную военную операцию в Сирии.

Эрдоган же заявил о том, что его страна имеет право самостоятельно решать свои проблемы в сфере безопасности на севере Сирии. Кроме того, Эрдоган заявил, что воздушные удары по Ираку и Сирии являются только началом, Турция решительно настроена обеспечить безопасность своих границ.

С 2011 года в Сирии продолжается вооруженный конфликт. Переговоры по его урегулированию, известные как «астанинский формат», ведутся с 2017 года. За это время Турция провела на севере Сирии уже три военные операции.

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