Два человека погибли при обстреле турецкого города Каркамыш на границе с Сирией

Турецкий город Каркамыш, расположенный на границе с Сирией, подвергся ракетному обстрелу. По данным телеканала Habertürk, атаку совершила запрещенная в Турции организация «Рабочая партия Курдистана» (РПК). Всего было выпущено четыре ракеты, одна из них попала в школу, есть раненые.

«Четыре ракеты попали в среднюю школу и два дома в районном центре, а также в грузовик возле пограничных ворот Каркамыш. В результате обстрелов есть пострадавшие», — сообщает турецкий телеканал.

На место инцидента выехали машины скорой помощи.

По данным газеты Milliyet, город был атакован пятью ракетами. Также сообщается, что два человека погибли, еще шесть получили ранения.

«Два наших соотечественника погибли и шесть человек получили ранения», — сообщило издание, ссылаясь на информацию местных властей.

Накануне в Турции восемь человек получили ранения в результате ракетного удара по контрольно-пропускному пункту (КПП) у пограничных ворот Килис-Ончупинар на границе с Сирией.

В ночь на воскресенье, 20 ноября, Турция провела новую воздушную операцию «Коготь и меч» против, как утверждает Анкара, террористических группировок. В минобороны Турции сообщили, что в Ираке и Сирии было уничтожено 89 целей. Также сообщалось, что в результате турецкого авиаудара погибли трое сирийских военных в провинции Эль-Хасака.

Турция провела на севере Сирии с 2017 года несколько военных операций. В результате появилась буферная зона безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо. Также турецкие войска взяли под контроль Африн и пограничные районы к востоку от реки Евфрат.