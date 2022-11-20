Минобороны Турции сообщило об уничтожении 89 целей в Ираке и Сирии

В результате проведенной Турцией воздушной операции «Коготь и меч» в Ираке и Сирии было уничтожено 89 целей, сообщили 20 ноября в Минобороны страны.

Как говорится в сообщении, удары были нанесены по убежищам террористов, складам с боеприпасами, так называемым штабам и тренировочным лагерям. Всего было поражено 89 целей.

Уточняется, что среди уничтоженных террористов присутствовали и лидеры террористических организаций.

В ведомстве также подчеркнули, что вооруженные силы Турции будут продолжать борьбу с терроризмом для обеспечения безопасности страны и нации, пока не будет уничтожен последний террорист.

20 ноября стало известно, что воздушные силы Турции нанесли удары по четырем регионам Сирии, а также по одному в Ираке в рамках операции «Коготь и меч», проведенной в ночь на воскресенье. Отмечалось, что ударам со стороны турецких истребителей F-16 и беспилотников подверглись сирийские регионы Кобани, Телль-Рифат, Дербисия, Дерик, а в Ираке — регион Шенгал.

Как сообщил в этот же день телеканал TRT, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отдал приказ о проведении операции «Коготь и меч» после возвращения с саммита «большой двадцатки» (G20). Было опубликовано видео, на котором Эрдоган отдает соответствующее распоряжение, находясь в своем самолете.

О проведении воздушной операции 20 ноября сообщало министерство национальной обороны Турции. Отмечалось, что атаки ведутся против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии и на севере Ирака, где террористические группировки размещали свои базы для нападения на Турцию.

В минобороны также сообщили, что операция проводится в ответ на взрыв, который прогремел в Стамбуле 13 ноября на пешеходной улице Истикляль, популярной у туристов. По последним данным, в результате трагедии погибли шесть человек, еще 81 получил ранения, среди пострадавших — трое российских граждан.

1 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его военные собираются начать новую антитеррористическую операцию на севере Сирии. При этом дата начала операции против членов Рабочей партии Курдистана и «Сил народной самообороны», которые в Турции признаны террористическими организациями, не была заявлена.

Турция провела на севере Сирии с 2017 года три военные операции. В результате появилась буферная зона безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо, также турецкие войска взяли под контроль Африн и пограничные районы к востоку от реки Евфрат.