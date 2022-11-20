Эрдоган отдал приказ о воздушных операциях в Ираке и Сирии после саммита G20

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отдал приказ о проведении операции «Коготь и меч» в Сирии и Ираке после возвращения с саммита «большой двадцатки» (G20). Об этом 20 ноября сообщил телеканал TRT.

Он опубликовал видео, на котором Эрдоган отдает соответствующее распоряжение, находясь в своем самолете.

Ранее в этот день воздушные силы Турции нанесли удары по четырем регионам Сирии, а также по одному в Ираке в рамках операции «Коготь и меч». Ударам со стороны истребителей F-16 и беспилотников подверглись сирийские регионы Кобани, Телль-Рифат, Дербисия, Дерик, а в Ираке — регион Шенгал. По данным CNN Türk рассказал, ВВС Турции при этом не заходили в воздушное пространство Сирии.

О проведении воздушной операции 20 ноября сообщало министерство национальной обороны Турции. Отмечалось, что атаки ведутся против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии и на севере Ирака, где террористические группировки размещали свои базы для нападения на Турцию.

Позже глава минобороны страны Хулуси Акар заявил, что в ходе операции были уничтожены штабы, базы и укрытия террористов.

В минобороны также сообщили, что операция проводится в ответ на взрыв, который прогремел в Стамбуле 13 ноября на пешеходной улице Истикляль, популярной у туристов. По последним данным, в результате трагедии погибли шесть человек, еще 81 получил ранения, среди пострадавших — трое российских граждан.

В конце августа глава МИД Сирии Фейсал Микдад заявил, что Турция должна уйти из страны для того, чтобы отношения между Анкарой и Дамаском были восстановлены. Министр отметил, что усилия, которые будут прилагаться для того, чтобы вывести турецкие войска из Сирии, — это единственный путь, чтобы стабилизировать ситуацию на территории страны.

1 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его военные собираются начать новую антитеррористическую операцию на севере Сирии. При этом дата начала операции против членов Рабочей партии Курдистана и «Сил народной самообороны», которые в Турции признаны террористическими организациями, не была заявлена.

Турция провела на севере Сирии с 2017 года три военные операции. В результате появилась буферная зона безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо, также турецкие войска взяли под контроль Африн и пограничные районы к востоку от реки Евфрат.