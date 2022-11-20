ВВС Турции нанесли удары по четырем регионам в Сирии и одному в Ираке

Воздушные силы Турции нанесли удары по четырем регионам Сирии, а также по одному в Ираке, в рамках операции «Коготь и мечь», проведенной в ночь на воскресенье. Об этом 20 ноября сообщает телеканал A haber.

О проведении операции ранее сообщало министерство национальной обороны Турции. Отмечалось, что атаки ведутся против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии и на севере Ирака.

Позже глава минобороны страны Хулуси Акар заявил, что в ходе операции были уничтожены штабы, базы и укрытия террористов в Ираке и Сирии.

В ночь на 20 ноября представитель «Сирийских демократических сил» (СДС) Фархад Шами рассказал, что Турция наносит удары по сирийскому городу Кобани на севере провинции Алеппо. Воздушную атаку подтвердил и генеральный командующий СДС Мазлум Абди.

23 августа глава МИД Сирии Фейсал Микдад заявил, что Турция должна уйти из страны для того, чтобы отношения между Анкарой и Дамаском были восстановлены. Министр отметил, что усилия, которые будут прилагаться для того, чтобы вывести турецкие войска из Сирии, — это единственный путь, чтобы стабилизировать ситуацию на территории страны.

1 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его военные собираются начать новую антитеррористическую операцию на севере Сирии. При этом дата начала операции против членов Рабочей партии Курдистана и «Сил народной самообороны», которые в Турции признаны террористическими организациями, не была заявлена.

Турция провела на севере Сирии с 2017 года три военные операции. В результате появилась буферная зона безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо, также турецкие войска взяли под контроль Африн и пограничные районы к востоку от реки Евфрат.

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