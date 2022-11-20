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Восемь турецких силовиков пострадали после ракетного удара на границе с Сирией

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Фото: TRT Haber
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В Турции восемь человек получили ранения в результате ракетного удара по контрольно-пропускному пункту (КПП) на границе с Сирией. Об этом сообщает 20 ноября телеканал TRT Haber.

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По его данным, атаку совершили члены организации PKK/PYD, признанной в республике террористической. Уточняется, что был нанесен ракетный удар по кампусу полицейских по обеспечению специальных операций у пограничных ворот Килис-Ончупинар.

«Восемь сотрудников, в числе которых комиссар и семь полицейских, были ранены в результате обстрела террористами из Северной Сирии», — сообщает телеканал.

В ночь на воскресенье Турция провела новую воздушную операцию «Коготь и меч» против террористических группировок. В минобороны Турции сообщили, что в Ираке и Сирии было уничтожено 89 целей. Также сообщалось, что в результате турецкого авиаудара погибли три сирийских военных в провинции Эль-Хасака.

В минобороны также сообщили, что операция была проведена в ответ на взрыв, который прогремел в Стамбуле 13 ноября на пешеходной улице Истикляль, популярной у туристов. По последним данным, в результате трагедии погибли шесть человек, еще 81 получил ранения, среди пострадавших — трое российских граждан.

В настоящее время задержаны 50 подозреваемых в причастности к совершению теракта, в том числе гражданка Сирии Ахлам Альбашир. Она, по данным следствия, оставила бомбу на улице Истикляль.

В ходе допроса Альбашир призналась в связях с Рабочей партией Курдистана (РПК), запрещенной в Турции, а также в том, что пробралась в страну нелегально. Помимо этого, стало известно, что она проходила обучение в разведывательной школе, а преподавателями у нее были американские военные. Вместе с тем РПК отвергла свою причастность к взрыву в Стамбуле.

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