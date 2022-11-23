Хмельницкая АЭС на Украине отключена от энергосистемы

Хмельницкая атомная электростанция (АЭС) отключена от энергосистемы. Об этом сообщил 23 ноября глава областной военной администрации региона Сергей Гамалий.

«Энергоблоки Хмельницкой АЭС отключены от энергосистемы» — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в среду также сообщалось, что в аварийном порядке были остановлены энергоблоки Южно-Украинской АЭС в Николаевской области, а Ровенская АЭС переведена в аварийный режим работы.

В среду на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Взрывы прогремели в разных областях страны. Наблюдаются перебои с электроснабжением и подачей воды, а Одесская область полностью оказалась обесточена.

18 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергосистемы страны выведена из строя.

Российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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