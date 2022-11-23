СМИ сообщили об аварийной остановке энергоблоков Южно-Украинской АЭС

На Украине в Николаевской области остановлены в аварийном порядке энергоблоки Южно-Украинской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщила газета «Думская» в среду, 23 ноября, в своем Telegram-канале.

«Аварийно остановлены энергоблоки Южно-Украинской АЭС. Причины устанавливаются. Просим сохранять спокойствие», — говорится в сообщении.

Жителей призвали запастись водой. «Запаситесь на всякий случай водой, пока есть», — пишет издание.

В этот же день заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что в нескольких регионах Украины произошли взрывы. По его словам, удары нанесены по энергетическим объектам.

Ранее в среду на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Взрывы прогремели в Киеве, Винницкой и Львовской областях, в Запорожье, Одессе и Очакове Николаевской области.

В регионах наблюдаются перебои с подачей электричества.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по всей территории страны развернуто более 4 тыс. пунктов оказания базовых услуг населению. Они оснащены водой, светом, мобильной связью, интернетом и работают бесплатно в круглосуточном режиме. Воспользоваться ими можно на случай длительных отключений электроэнергии.

Российские войска с 10 октября наносят удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

РФ 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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