Ровенскую АЭС перевели в аварийный режим работы

Ровенская АЭС в среду, 23 ноября, переведена в аварийный режим работы. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«Вероятная причина [перевода] — резкое падение потребления электроэнергии в Украине из-за ударов по инфраструктуре», — говорится в заявлении издания в Telegram-канале.

Отмечается, что производимое крупными электростанциями электричество пока некому поставлять.

Газета «Думская» написала, что на Украине в Николаевской области остановлены в аварийном порядке энергоблоки Южно-Украинской атомной электростанции. Кроме того, по сообщениям местных властей, Хмельницкая АЭС отключена от энергосистемы.

Ранее в этот день взрывы прогремели в разных регионах Украины. В частности, в Киеве приостановлено водоснабжение и частично нет света после ударов России по энергетическим объектам страны.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по всей территории страны развернуто более 4 тыс. пунктов оказания базовых услуг населению. Они оснащены водой, светом, мобильной связью, интернетом и работают бесплатно в круглосуточном режиме. Воспользоваться ими можно на случай длительных отключений электроэнергии.

Российские войска с 10 октября наносят удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.