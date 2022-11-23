Киев полностью остался без водоснабжения и частично без света

В Киеве приостановлено водоснабжение после ударов России по энергетическим объектам страны. Об этом заявил в среду, 23 ноября, мэр города Виталий Кличко.

«Поставки воды приостановлены во всем Киеве. ‹...› Просим ​​на всякий случай запастись водой. ‹...› Работают также и энергетики, чтобы возобновить энергоснабжение в столице», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Известно, что в ряде районов города пропала электроэнергия, наблюдаются перебои с мобильной связью.

В среду на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Взрывы прогремели во многих украинский регионах, в том числе Киеве, Винницкой области, Львовской, в Запорожье, Одессе и Очакове Николаевской области. В ряде областей наблюдаются перебои с электроснабжением.

Так, мэр Львова Андрей Садовой сообщил об отключении света в городе. Без света осталась и вся Одесская область.

18 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергосистемы страны выведена из строя.

Российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».