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Врач рассказала о пользе и вреде лука и чеснока

Врач Тихомирова: чеснок и лук лучше не есть людям с обострениями заболеваний ЖКТ
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Фото: Global Look Press/imago stock&people/Wolfgang Zwanzger
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Чеснок и лук обладают антибактериальным действием и являются прекрасным профилактическим средством, однако от них лучше отказаться людям с обострениями заболеваний желудочно-кишечного тракта. Об этом в беседе с «Известиями» 24 ноября рассказала врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова.

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Как пояснила специалист, в чесноке и луке содержатся пахучие и летучие вещества — фитонциды, которые обладают антибактериальным действием. Поэтому их употребление может улучшить иммунитет слизистых оболочек.

«Если простуда уже существует, вылечиться только чесноком или луком не получится, потому что это системное заболевание, при котором идет вирусная нагрузка на весь организм. Но регулярный прием лука или чеснока, особенно на ночь, является прекрасным общепрофилактическим средством. Употребление чеснока и лука противопоказано людям с аллергическими реакциями. Например, при поллинозе также может возникнуть аллергия на лук или чеснок», — уточнила Тихомирова.

Она отметила, что в луке также содержится фукоза — углевод, который многие люди не переносят. Поэтому после употребления лука у них может возникнуть чувство вздутия. Таким людям от лука тоже лучше отказаться, посоветовала врач.

«Также чеснок и лук нельзя есть людям с обострениями заболеваний желудочно-кишечного тракта (гастриты, язвы, холициститы, панкреатиты), потому что раздраженный и воспаленный кишечник или какие-то отделы ЖКТ будут реагировать очень негативно на эти продукты», — добавила Тихомирова.

22 ноября диетолог посоветовала людям с лишним весом отказаться от первых блюд, поскольку супы не оставляют ощущения долгой сытости. При этом в любом бульоне содержатся аминокислоты и жирные кислоты, из-за чего это блюдо легко всасывается и подходит пожилым, людям с ослабленным пищеварением и детям.

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