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Врач рассказала, кому лучше отказаться от супов

Врач Тихомирова: людям с лишним весом лучше отказаться от супов, поскольку они не оставляют ощущения долгой сытости
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Фото: Global Look Press/Andrey Turusov
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По возможности людям с лишним весом лучше отказаться от первых блюд, поскольку супы не оставляют ощущения долгой сытости. Об этом «Известиям» 22 ноября рассказала врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова.

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«Исторически сложилось, что первые блюда обязательно были на нашем столе. Это такие особенности нашей русской кухни. В советские периоды первые блюда были дешевым, экономичным и быстрым вариантом — можно было приготовить суп или борщ на всю семью и есть его несколько дней. Бабушки учили их готовить своих дочерей, а потом и внучек. Привычка готовить первые блюда у нас передается как семейная история», — отметила специалист.

По ее словам, нет ничего страшного в том, что человек откажется от первого блюда.

«Когда я консультирую пациентов с лишним весом, то мы всегда отказываемся от первых блюд. Первые блюда сытные и хорошо наполняют желудок, но быстро уходят из желудка, поэтому чувства долгой сытости после употребления первого блюда не бывает», — пояснила Тихомирова.

Кроме того, при полноценном обеде, состоящем из нескольких блюд, желудок чересчур растягивается. Это приводит к тому, что человек нуждается всё в большем количестве еды. Поэтому по возможности людям с лишним весом лучше отказаться от первых блюд, указала диетолог.

«Любой бульон — это раствор, в котором содержатся аминокислоты и жирные кислоты, поэтому бульоном кормят человека на раннем послеоперационном столе. Он очень легко всасывается, поэтому людям пожилым, с ослабленным пищеварением и детям, как правило, первые блюда показаны», — добавила Тихомирова.

19 ноября врач Светлана Савченко рассказала о пользе и вреде гречки. По словам специалиста, гречневая крупа богата различными витаминами и микроэлементами, однако в некоторых случаях она может повлиять на здоровье отрицательно. В частности, у людей с проблемами желудочно-кишечного тракта она может вызвать вздутие живота и метеоризм.

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