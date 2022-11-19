Врач рассказала о пользе и вреде гречки

Гречневая крупа является, пожалуй, самой популярной в России. Несмотря на множество полезных свойств, в некоторых случаях гречка может повлиять на здоровье отрицательно. Об этом в беседе с «Известиями» рассказала главный врач лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Светлана Савченко.

«За наличие сложных углеводов в составе гречку относят к цельнозерновым, но на самом деле это плодовое семя. Ее ближайшие родственники щавель и ревень. В гречке нет клейковины. Больше, чем многие другие злаки, гречневая крупа содержит полезный белок, необходимый для строительства клеток, в том числе иммунных», — отметила специалист.

Кроме того, гречка богата витамином Е, который снижает уровень холестерина в крови и является антиоксидантом. В ней также содержится витамин PP, который способствует метаболизму жиров, белков и углеводов, а также улучшает микроциркуляцию крови. А также A, D, C, большая группа витаминов В, витамин P (рутин, которого в гречке с избытком — он помогает работе сердца и сосудов) и PP (никотиновая кислота).

«Гречка содержит много важных микроэлементов. Полезные для стенок сосудов и сердца калий, кремний, фосфор и магний. Медь, которая участвует в образовании коллагена и помогает усваиваться железу. Бор, который отвечает за функционирование щитовидной железы и отсутствие гормональных проблем. Цинк, поддерживающий иммунитет и участвующий в производстве белка для роста мышц. Цинк также хорошо влияет на костно-суставные ткани», — указала Савченко.

Также крупа содержит редкие макро- и микроэлементы: йод, кремний, кобальт марганец, молибден, никель, селен, сера, титан. При этом железа, несмотря на распространенный миф о его избытке, содержится немного — в 100 г сухого продукта только 12% суточной нормы. Причем усваивается оно хуже, чем железо, содержащееся в продуктах животного происхождения.

«В гречке много клетчатки, которая помогает улучшать пищеварение и благоприятно сказывается на микрофлоре кишечника. Однако у людей с проблемами желудочно-кишечного тракта она может вызвать вздутие живота и метеоризм. Также с осторожностью и не чаще 1–2 раз в неделю гречку стоит потреблять и людям с хроническими заболеваниями почек», — предостерегла врач.

Несмотря на то что гречка считается диетическим продуктом, она содержит много углеводов, а по калорийности не уступает рису, пшену и овсянке — около 310 ккал на 100 г. Поэтому на гречку категорически не стоит налегать людям с сахарным диабетом и высоким давлением, подчеркнула Савченко.

«Высокое количество углеводов и калорийность — это причина, по которой гречневая диета может превратиться в лишние килограммы. Рекомендованная суточная доза этой крупы не превышает 200 г, но высокий гликемический индекс гречки возбуждает аппетит и приводит к перееданию. Особенно если употреблять ее с маслом и сахаром. Более того, гречка выводит из организма не жир, а, в первую очередь, воду, что приводит к вымыванию из организма кальция и некоторых других важных веществ», — резюмировала эксперт.

Накануне врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова рассказала о пользе кисломолочных продуктов. Так, они улучшают микрофлору кишечника, при этом совсем не содержат углеводы. Это делает приоритетным употребление кефира или ряженки в любых диетических рационах.