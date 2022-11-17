Врач рассказала о пользе кисломолочных продуктов

Употребление кисломолочных продуктов помогает улучшить микрофлору кишечника, однако они не подходят некоторым людям. Об этом «Известиям» рассказала врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова.

«Нужно понимать, что любые кисломолочные продукты делаются из молока следующим образом: в молоко добавляется молочнокислая закваска и молочнокислые бактерии (грибки) расщепляют молочный сахар (лактозу) до глюкозы или галактозы. В процессе размножения этих бактерий они поедают глюкозу, превращая их в молочную кислоту. Вот почему кисломолочные продукты имеют кислый вкус», — пояснила эксперт.

По ее словам, в процессе пищеварения и поедания любого молочного сахара молочнокислые бактерии съедают его практически полностью. Поэтому в кисломолочных продуктах, в отличие от молока, углеводов не содержится совсем — их съели бактерии. Это делает приоритетным употребление кефира или ряженки в любых диетических рационах.

«В кисломолочных продуктах содержится огромное количество различных полезных бактерий, которые улучшают микрофлору нашего кишечника. Поэтому кисломолочные продукты прекрасны тем, что в них практически нет углеводов и в том, что они действительно улучшают биоценоз нашего кишечника», — подчеркнула Тихомирова.

При этом она отметила, что кисломолочные продукты не подходят людям с аллергией на молочный белок и иногда с непереносимостью лактозы. Это связано с тем, что какая-то единичная лактоза может оставаться в кисломолочных продуктах, особенно если производитель некачественно и неправильно изготавливает кефир, добавила врач.

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