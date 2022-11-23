СМИ сообщили подробности о взорвавшихся в Иерусалиме бомбах

Взорвавшиеся в Иерусалиме бомбы были начинены гвоздями и приведены в действие дистанционно. Об этим 23 ноября сообщает израильская газета Jerusalem Post.

«Бомбы были взорваны дистанционно и, как сообщается, были наполнены гвоздями и болтами», — говорится в сообщении газеты.

Издание отмечает также, что полиция по всей стране приведена в состояние повышенной готовности.

Утром 23 ноября в Иерусалиме прозвучали два взрыва. Первый раздался возле Центрального автовокзала, еще один прогремел через несколько минут возле перекрестка Рамот в северной части города.

По последним данным, один человек скончался от полученных ран. Кроме того, сообщалось о 18 пострадавших, двое из которых находятся в критическом состоянии и еще двое в тяжелом. В свою очередь, израильская полиция уточняет, что по меньшей мере 14 человек получили ранения.

В посольстве России в Израиле сообщили, что россиян среди пострадавших в результате взрывов нет. Отмечалось, что консульский отдел осуществляет постоянный мониторинг ситуации и находится в контакте с израильской стороной по данному вопросу.

Полиция Израиля рассматривает различные версии взрыва у автобусной станции в Иерусалиме, в том числе версию теракта. СМИ сообщали также о задержании троих палестинцев в связи со взрывами.