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СМИ сообщили подробности о взорвавшихся в Иерусалиме бомбах

Jerusalem Post: взорвавшиеся в Иерусалиме бомбы были начинены гвоздями и болтами
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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
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Взорвавшиеся в Иерусалиме бомбы были начинены гвоздями и приведены в действие дистанционно. Об этим 23 ноября сообщает израильская газета Jerusalem Post.

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«Бомбы были взорваны дистанционно и, как сообщается, были наполнены гвоздями и болтами», — говорится в сообщении газеты.

Издание отмечает также, что полиция по всей стране приведена в состояние повышенной готовности.

Утром 23 ноября в Иерусалиме прозвучали два взрыва. Первый раздался возле Центрального автовокзала, еще один прогремел через несколько минут возле перекрестка Рамот в северной части города.

По последним данным, один человек скончался от полученных ран. Кроме того, сообщалось о 18 пострадавших, двое из которых находятся в критическом состоянии и еще двое в тяжелом. В свою очередь, израильская полиция уточняет, что по меньшей мере 14 человек получили ранения.

В посольстве России в Израиле сообщили, что россиян среди пострадавших в результате взрывов нет. Отмечалось, что консульский отдел осуществляет постоянный мониторинг ситуации и находится в контакте с израильской стороной по данному вопросу.

Полиция Израиля рассматривает различные версии взрыва у автобусной станции в Иерусалиме, в том числе версию теракта. СМИ сообщали также о задержании троих палестинцев в связи со взрывами.

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