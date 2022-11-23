Реклама
Прямой эфир
Политика
В Крыму назвали «неадекватным» решение Киева захватить полуостров
Мир
Великобритания направит Украине три вертолета Sea King
Экономика
Путин не против возобновления отгрузки аммиака через порт Одессы
Мир
СМИ указывают на недовольство стран ЕС условиями ограничений цен на газ
Мир
Пушков заявил о бросающей вызов политике Twitter при Маске
Мир
Премьера Японии Кисиду уличили в нарушениях во время предвыборной кампании
Мир
Лапид созвал совещание с силовиками после взрывов в Иерусалиме
Мир
Троих палестинцев задержали в связи со взрывами в Иерусалиме
Общество
Умер 24-летний бобслеист Баньков
Происшествия
В подмосковном Солнечногорске загорелся хостел
Мир
МИД раскритиковал реакцию ООН на расстрел российских пленных боевиками ВСУ
Общество
В МАГАТЭ заявили о прогрессе в ситуации вокруг Запорожской АЭС

Россияне не пострадали при взрывах в Иерусалиме

Посольство РФ в Израиле: россиян среди пострадавших при взрывах в Иерусалиме нет
0
Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россиян среди пострадавших в результате двух взрывов на автобусных остановках в Иерусалиме нет. Об этом 23 ноября заявили «Известиям» в посольстве РФ в Израиле.

«На текущий момент информация о пострадавших из числа граждан РФ в результате произошедших сегодня утром на автобусных остановках Иерусалима терактов отсутствует. Обращений от конкретных лиц в наш адрес не поступало. Консульский отдел посольства России в Израиле осуществляет постоянный мониторинг ситуации и находится в контакте с израильской стороной по данному вопросу», — сказано в сообщении.

Утром 23 ноября в Иерусалиме прозвучали два взрыва. Первый раздался возле Центрального автовокзала, еще один прогремел через несколько минут возле перекрестка Рамон в северной части города.

По последним данным, один человек скончался от полученных ран. Кроме того, сообщалось о 18 пострадавших, двое из которых находятся в критическом состоянии и еще двое в тяжелом.

Полиция Израиля рассматривает различные версии взрыва у автобусной станции в Иерусалиме, в том числе версию теракта.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022