Россияне не пострадали при взрывах в Иерусалиме

Россиян среди пострадавших в результате двух взрывов на автобусных остановках в Иерусалиме нет. Об этом 23 ноября заявили «Известиям» в посольстве РФ в Израиле.

«На текущий момент информация о пострадавших из числа граждан РФ в результате произошедших сегодня утром на автобусных остановках Иерусалима терактов отсутствует. Обращений от конкретных лиц в наш адрес не поступало. Консульский отдел посольства России в Израиле осуществляет постоянный мониторинг ситуации и находится в контакте с израильской стороной по данному вопросу», — сказано в сообщении.

Утром 23 ноября в Иерусалиме прозвучали два взрыва. Первый раздался возле Центрального автовокзала, еще один прогремел через несколько минут возле перекрестка Рамон в северной части города.

По последним данным, один человек скончался от полученных ран. Кроме того, сообщалось о 18 пострадавших, двое из которых находятся в критическом состоянии и еще двое в тяжелом.

Полиция Израиля рассматривает различные версии взрыва у автобусной станции в Иерусалиме, в том числе версию теракта.