Израильская полиция рассматривает версию теракта при взрыве в Иерусалиме
Полиция Израиля рассматривает различные версии взрыва у автобусной станции в Иерусалиме, в том числе версию теракта. Об этом 23 ноября сообщает израильское издание Jerusalem Post.
«Причина взрыва до сих пор неизвестна, израильская полиция расследует несколько возможных версий, включая возможность теракта», — говорится в сообщении издания.
По его данным, израильская полиция заявила, что взрыв возле центрального автовокзала, по-видимому, был вызван бомбой, заложенной в сумке возле автобуса. Автобус был изрешечен дырами, свидетельствующими о разлете осколков.
Ранее в среду взрыв прогремел на въезде в Иерусалим, пострадали семь человек. Уточнялось, что сообщение о взрыве поступило в диспетчерский центр MDA в 7:06 (8:06 мск). По предварительным данным, пострадали 18 человек.
В сентябре взрывное устройство бросили в армейский пост в Израиле. При этом пострадали четыре солдата. Отмечается, что устройство было брошено на армейские позиции Израиля возле деревни «Эн-Наби Салех». Пострадавшие получили легкие ранения. Всем военнослужащим была оказана медицинская помощь на месте.