Взрыв произошел на автобусной станции в Иерусалиме
Взрыв прогремел на въезде в Иерусалим, пострадали семь человек. Об этом в среду, 23 ноября, сообщили представители службы скорой помощи «Маген Давид Адом» (MDA).
«В 7:06 (8:06 мск) в диспетчерский центр MDA в регионе Иерусалима поступило сообщение о взрыве <…> Врачи и парамедики лечат семь пациентов. Один пострадал серьезно, один в критическом состоянии», — говорится в сообщении MDA в Twitter.
Как передает издание The Jerusalem Post, взрыв произошел рядом с центральной автобусной станцией в Иерусалиме. Причина инцидента пока неизвестна, полиция изучает различные версии, в том числе теракт.
По данным издания, согласно предварительным данным, могла взорваться бомба в сумке, оставленной на остановке.
Ранее, 22 ноября, взрыв прогремел у полицейского участка в районе Муанг в городе Пхукет в Таиланде, как минимум один человек погиб, есть много раненых. По предварительной версии, взорвался заминированный автомобиль.