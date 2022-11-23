Реклама
Прямой эфир
Мир
Израильская полиция рассматривает версию теракта при взрыве в Иерусалиме
Мир
На Украине открыли более четырех тысяч «пунктов несокрушимости»
Экономика
Болгария договорилась с Россией о продолжении экспорта нефти в обход санкций ЕС
Интернет
Хакеры RaHDIt опубликовали данные 400 курсантов и преподавателей Академии СБУ
Мир
Прокуратура Нидерландов объявит новые выводы по делу рейса MH17
Мир
В Китае уличили США в использовании НАТО в качестве ловушки для ЕС
Происшествия
ВСУ обстреляли четыре населенных пункта в ДНР за час
Мир
Сенатор Пушков ответил на слова Шольца о лучших временах Европы
Мир
В США заявили о «крахе» платежной системы «Мир»
Происшествия
В Перми загорелось здание автосервиса на площади 800 кв. м
Спорт
Сборная Франции победила Австралию на ЧМ-2022 по футболу со счетом 4:1
Происшествия
Один человек погиб и один пострадал при пожаре на западе Москвы

Взрыв произошел на автобусной станции в Иерусалиме

Взрыв произошел в Иерусалиме, сообщается о большом количестве пострадавших
0
Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Взрыв прогремел на въезде в Иерусалим, пострадали семь человек. Об этом в среду, 23 ноября, сообщили представители службы скорой помощи «Маген Давид Адом» (MDA).

Натянутый канал: как Палестина отреагировала на теракт в Израиле
Арабская республика готова к политическому диалогу с еврейским государством

«В 7:06 (8:06 мск) в диспетчерский центр MDA в регионе Иерусалима поступило сообщение о взрыве <…> Врачи и парамедики лечат семь пациентов. Один пострадал серьезно, один в критическом состоянии», — говорится в сообщении MDA в Twitter.

Как передает издание The Jerusalem Post, взрыв произошел рядом с центральной автобусной станцией в Иерусалиме. Причина инцидента пока неизвестна, полиция изучает различные версии, в том числе теракт.

По данным издания, согласно предварительным данным, могла взорваться бомба в сумке, оставленной на остановке.

Ранее, 22 ноября, взрыв прогремел у полицейского участка в районе Муанг в городе Пхукет в Таиланде, как минимум один человек погиб, есть много раненых. По предварительной версии, взорвался заминированный автомобиль.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022