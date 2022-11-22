Взрыв прогремел у полицейского участка в Таиланде

Взрыв прогремел у полицейского участка в районе Муанг в городе Пхукет в Таиланде, минимум один человек погиб, есть много раненых, пишет 22 ноября Daily Express.

По предварительной версии, взорвался заминированный автомобиль. По данным газеты, по меньшей мере 15 человек ранены.

Reuters сообщает о 10 пострадавших в результате взрыва. Однако правоохранительные органы, как сообщает агентство, предполагают, что число жертв может вырасти.

Подробности произошедшего не приводятся.

В начале октября по меньшей мере 32 человека, большинство из которых дети, погибли в результате стрельбы в детском центре на северо-востоке Таиланда.