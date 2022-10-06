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Более 30 человек погибли при нападении на детский центр в Таиланде

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Фото: Global Look Press/Teera Noisakran
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По меньшей мере 32 человека, большинство из которых дети, погибли в результате стрельбы в детском центре на северо-востоке Таиланда. Об этом 6 октября сообщила местная газета «Кхаосод».

По ее информации, инцидент произошел в провинции Нонгбуалампху. Нападавший — недавно уволенный полицейский, он скрылся с места преступления на пикапе Vigo с номерами Бангкока, его разыскивают правоохранительные органы. Кроме того, по данным СМИ, мужчина может находиться в состоянии наркотического опьянения.

Местная пресса распространила фотографии подозреваемого и призывает жителей звонить в экстренные службы в случае, если они заметят его автомобиль.

Судя по кадрам очевидцев, к месту массового убийства съезжаются машины скорой помощи. Люди плачут и кричат, пытаются прорваться к зданию.

Ранее, 28 сентября, до пяти человек пострадали при стрельбе в школе американского города Окленд (штат Калифорния). Они были госпитализированы.

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