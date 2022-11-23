Умер один из пострадавших в результате взрывов в Иерусалиме

Один из пострадавших в результате взрывов в Иерусалиме умер от полученных ранений. Об этом 23 ноября сообщает газета The Jerusalem Post.

Также издание сообщает о 18 пострадавших, однако в полиции уточнили, что речь идет о 14 людях, некоторые из них в тяжелом состоянии.

Утром 23 ноября в Иерусалиме прозвучали два взрыва. Первый раздался возле Центрального автовокзала, еще один взрыв прогремел через несколько минут возле перекрестка Рамот в северной части города.

Полиция Израиля рассматривает взрывы как связанные между собой террористические акты.