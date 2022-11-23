Троих палестинцев задержали в связи со взрывами в Иерусалиме
Трое палестинцев задержаны из-за взрывов у автобусной станции в Иерусалиме и у перекрестка Рамот в северной части города. Об этом в среду, 23 ноября, сообщил телеканал i24news в Twitter.
«Трое подозреваемых палестинцев задержаны в связи с терактами в Иерусалиме», — говорится в сообщении.
Утром 23 ноября в Иерусалиме прозвучали два взрыва. Первый раздался возле Центрального автовокзала, еще один прогремел через несколько минут возле перекрестка Рамот в северной части города.
По последним данным, один человек скончался от полученных ран. Кроме того, сообщалось о 18 пострадавших, двое из которых находятся в критическом состоянии и еще двое в тяжелом.
Премьер-министр Израиля Яир Лапид созвал совещание с представителями силовых структур после взрывов в Иерусалиме.
Полиция Израиля рассматривает различные версии взрыва у автобусной станции в Иерусалиме, в том числе версию теракта.