Лапид созвал совещание с силовиками после взрывов в Иерусалиме

Премьер-министр Израиля Яир Лапид проведет совещание с представителями силовых структур после взрывов в Иерусалиме. Об этом 23 ноября сообщила его канцелярия.

«Лапид проведет оперативное совещание с министром обороны Бени Ганцем, министром внутренней безопасности Омером Бар-Левом, главой совета по национальной безопасности Эялем Хулатой, генеральным инспектором полиции Яаковом Шабтаем, главой службы общей безопасности Роненом Баром, заместителем начальника генштаба армии Амиром Барамом», — сказано в сообщении.

Совещание состоится в 12:00 (13:00 мск) в комплексе министерства обороны в Тель-Авиве, отметили в канцелярии.

Утром 23 ноября в Иерусалиме прозвучали два взрыва. Первый раздался возле Центрального автовокзала, еще один прогремел через несколько минут возле перекрестка Рамон в северной части города.

По последним данным, один человек скончался от полученных ран. Кроме того, сообщалось о 18 пострадавших, двое из которых находятся в критическом состоянии и еще двое в тяжелом.

Полиция Израиля рассматривает различные версии взрыва у автобусной станции в Иерусалиме, в том числе версию теракта.