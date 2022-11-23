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Полиция Израиля уточнила данные по пострадавшим в Иерусалиме

Полиция Израиля сообщает не менее чем о 14 пострадавших при взрывах в Иерусалиме
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Фото: REUTERS/Ammar Awad
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Израильская полиция уточняет, что по меньшей мере 14 человек получили ранения в результате взрывов у автобусной станции в Иерусалиме и перекрестка Рамот на севере города. Об этом 23 ноября заявили в полицейской пресс-службе.

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Рассматривается версия комбинированного теракта. Полиция ведет розыск подозреваемых.

«Подозрение на комбинированный теракт в Иерусалиме — сегодня утром около 07:00 (08:00 мск) на автобусной остановке на перекрестке Гиват-Шауль сработало взрывное устройство, 11 гражданских лиц получили ранения различной степени тяжести. Через полчаса возле автобусной остановки на перекрестке Рамот прогремел еще один взрыв, легкие ранения получили три человека», — говорится в заявлении полиции.

Ранее издание Jerusalem Post сообщало о 18 пострадавших в результате взрывов. Сообщается, что пятеро из них были эвакуированы в медицинский центр Шааре Цедек. Двое из них находятся в критическом состоянии, двое в тяжелом состоянии и один с травмами средней степени тяжести.

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