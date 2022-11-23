Politico узнала о намерении ВОЗ переименовать оспу обезьян в MPOX

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует переименовать оспу обезьян в MPOX на фоне растущего давления со стороны представителей администрации президента США. Об этом 22 ноября сообщила газета Politico со ссылкой на источник.

«Это происходит в ответ на растущее давление со стороны высокопоставленных чиновников [президента США Джо] Байдена, которые в частном порядке призвали руководителей ВОЗ изменить название и предположили, что США будут действовать в одностороннем порядке, если международная организация не будет действовать достаточно быстро», — говорится в статье.

Также отмечается, что Белый дом отказался от комментариев.

При этом известно, что решение связано с борьбой со стигматизацией.

Ранее, 20 октября, в ВОЗ пришли к выводу, что вспышка оспы обезьян остается чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения. На заседании комитета отмечалось, что передача инфекции продолжается в ряде регионов, поэтому вспышка оспы обезьян требует скоординированных действий от стран для снижения ее воздействия.

Как отмечалось в докладе о вспышке обезьян организации по состоянию на 16 октября, в 109 государствах было зарегистрировано 73 437 подтвержденных случаев заражения оспой обезьян, от болезни скончались 29 человек. За семь дней было выявлено 2167 случаев инфицирования, что на 20,6% меньше, чем за предшествующую неделю.

Между тем в Роспотребнадзоре 1 ноября сообщили, что в России принимаются все меры для купирования рисков завоза оспы обезьян. В ведомстве отметили отсутствие необходимости в введении дополнительных противоэпидемических мер на территории страны.

Оспа обезьян — это инфекционное заболевание животных и человека, которое характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы. Вызывающий его возбудитель близок генетически к вирусу натуральной оспы (оспы человека).