Реклама
Прямой эфир
Мир
В Китае уличили США в использовании НАТО в качестве ловушки для ЕС
Происшествия
ВСУ обстреляли четыре населенных пункта в ДНР за час
Мир
Сенатор Пушков ответил на слова Шольца о лучших временах Европы
Мир
В США заявили о «крахе» платежной системы «Мир»
Происшествия
В Перми загорелось здание автосервиса на площади 800 кв. м
Спорт
Сборная Франции победила Австралию на ЧМ-2022 по футболу со счетом 4:1
Происшествия
Один человек погиб и один пострадал при пожаре на западе Москвы
Мир
Минздрав Турции сообщил о 22 пострадавших после землетрясения
Общество
Пасечник рассказал о разминировании территории ЛНР
Наука
Ракета компании SpaceX вывела на орбиту спутник связи Eutelsat 10B
Мир
Стрельба произошла в магазине Walmart в США
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в Норильске
Сюжет:

Politico узнала о намерении ВОЗ переименовать оспу обезьян в MPOX

Politico: ВОЗ намерена переименовать оспу обезьян в MPOX из-за давления со стороны США
0
Фото: TASS/IDREES MOHAMMED
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует переименовать оспу обезьян в MPOX на фоне растущего давления со стороны представителей администрации президента США. Об этом 22 ноября сообщила газета Politico со ссылкой на источник.

Повышенный статус: почему ВОЗ признала оспу обезьян ЧС мирового масштаба
Кому в итоге увеличат финансирование и ждать ли введения новых ограничений

«Это происходит в ответ на растущее давление со стороны высокопоставленных чиновников [президента США Джо] Байдена, которые в частном порядке призвали руководителей ВОЗ изменить название и предположили, что США будут действовать в одностороннем порядке, если международная организация не будет действовать достаточно быстро», — говорится в статье.

Также отмечается, что Белый дом отказался от комментариев.

При этом известно, что решение связано с борьбой со стигматизацией.

Ранее, 20 октября, в ВОЗ пришли к выводу, что вспышка оспы обезьян остается чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения. На заседании комитета отмечалось, что передача инфекции продолжается в ряде регионов, поэтому вспышка оспы обезьян требует скоординированных действий от стран для снижения ее воздействия.

Как отмечалось в докладе о вспышке обезьян организации по состоянию на 16 октября, в 109 государствах было зарегистрировано 73 437 подтвержденных случаев заражения оспой обезьян, от болезни скончались 29 человек. За семь дней было выявлено 2167 случаев инфицирования, что на 20,6% меньше, чем за предшествующую неделю.

Между тем в Роспотребнадзоре 1 ноября сообщили, что в России принимаются все меры для купирования рисков завоза оспы обезьян. В ведомстве отметили отсутствие необходимости в введении дополнительных противоэпидемических мер на территории страны.

Оспа обезьян — это инфекционное заболевание животных и человека, которое характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы. Вызывающий его возбудитель близок генетически к вирусу натуральной оспы (оспы человека).

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022