Повышенный статус: почему ВОЗ признала оспу обезьян ЧС мирового масштаба

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение оспы обезьян чрезвычайной ситуацией мирового масштаба. Новый статус позволит увеличить финансирование исследований, разработки вакцин и лекарств для борьбы с этой болезнью, считают специалисты. В мире насчитывается уже 16 тыс. инфицированных. В ряде стран в ближайшее время могут ввести противоэпидемические ограничения. Однако для России они, вероятно, ограничатся выборочной проверкой рейсов из-за рубежа, рассказали эксперты. Симптомы вируса российским врачам известны, тест-системами они обеспечены.

В поисках информации

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 23 июля объявила вспышку оспы обезьян ЧС в области здравоохранения мирового масштаба. Решение принято по итогам экстренного совещания Комитета по чрезвычайным ситуациям и продиктовано резким ростом заболевших во всем мире, заявил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

Сегодня известно о 16 тыс. случаев заражения в 75 странах, сообщается на сайте ВОЗ. Оспа обезьян быстро распространяется как в привычных для себя регионах — странах Центральной Африки, так и на тех территориях, где раньше не встречалась, — в Европе и Америке.

По мнению главы ВОЗ первейшая задача — наладить сбор информации о различных вариантах вируса и обстоятельствах, которые сопутствуют распространению заболевания. Он привел в пример страны Центральной Африки, в частности ДР Конго, ‎Центральноафриканскую Республику и Камерун. Там с начала года ‎зарегистрировано почти 1,5 тыс. предполагаемых случаев ‎заболевания оспой обезьян и около 70 случаев смерти. Но при этом практически ничего не известно о том, как заболели эти люди и как скончались.

На примере других эпидемий видно, что и все остальные страны мира не всегда действовали прозрачно и не ‎обменивались информацией, подчеркнул Тедрос Аданом Гебрейесус. ‎

— Нам необходимо выявлять случаи заболевания, отслеживать ‎контакты, проводить лабораторные исследования, осуществлять ‎геномное секвенирование, а также принимать меры профилактики ‎инфекций и инфекционного контроля, — подчеркнул он. — Нам необходима информация о различных кладах вируса (группа организмов, содержащая общего предка. — «Известия») оспы ‎обезьян. Нам необходимы четкие определения случаев заболевания. И нам необходимо, чтобы все страны сохраняли бдительность и ‎наращивали свои потенциальные возможности по ‎предупреждению дальнейшего распространения вируса оспы ‎обезьян.

Повышенный статус_1 Фото: Getty Images/Europa Press News

Чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения международного масштаба объявляют, когда возникает заболевание, представляющее опасность для большого количества людей, рассказал «Известиям» директор Научно-информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, вирусолог Георгий Викулов.

— Заболевание вышло за пределы Африки и широко распространилось, этого уже достаточно для введения чрезвычайной ситуации, — пояснил он.

Кроме того, новый статус оспы обезьян позволит увеличить финансирование новых исследований и разработок в этой области , считает вирусолог. Введение ограничительных мер тоже возможно, отметил Георгий Викулов.

— Ограничения сейчас могут ввести в африканских странах: досмотры при вылете, а в странах Европы и Америки — тестирование после прилета. В случае выявления заболевания пассажиров некоторых рейсов могут подвергать трехнедельному наблюдению, обсервации, изоляции до выявления первых симптомов. Всё это позволит предотвратить дальнейшее распространение заболевания, — сказал он.

Ждать ли ограничений

Для России масштабные ограничительные меры сегодня неактуальны , считает Георгий Викулов. На данный момент в России известно об одном заболевшем оспой обезьян. Пациент приехал из Европы. Ранее сообщалось, что инкубационный период заболевания у него уже закончен.

— Решение о необходимости ограничительных мер принимает Роспотребнадзор, — отметил Георгий Викулов. — Я думаю, что будут выборочно проверять некоторые рейсы . При выявлении заболевания — подвергать человека обсервации. Большое количество заболевших сегодня наблюдается не только в Африке, но и в нескольких странах Европы, Латинской Америки, в США. Однако количество международных рейсов в Россию уменьшилось, и в некоторой степени это положительный фактор с точки зрения распространения заболевания. Но это не значит, что проникновение заболевания исключено.

«Известия» направили запрос в Роспотребнадзор с вопросом, планируется ли введение каких-либо ограничительных мер. На момент публикации ответ не получен.

Введение чрезвычайной ситуации мирового масштаба для нашей страны означает, что Роспотребнадзор должен привести в готовность свои возможности для диагностики и контроля оспы обезьян , сообщил добавил профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн.

— Ситуация в России пока достаточно благоприятная и контролируемая, — подчеркнул он. — Наши специалисты умеют выявлять заболевание, оно имеет характерные симптомы: увеличивается лимфоузлы, на коже появляется характерная сыпь. У нас есть тест-системы, которые позволяют выявить инфекцию.

Заболевание по своим симптомам может быть похоже на другие, например, на ту же ветрянку. Однако, как сообщил «Известиям» врач скорой помощи Сергей Иванов, есть способ отличить обезьянью оспу от ветряной.

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— Эти болезни отчасти похожи — и в том и в другом случае начинается лихорадка, повышается температура, появляются характерные высыпания на коже. Однако только при оспе обезьян они возникают на ладонях и ступнях, это и есть характерная отличительная черта, — рассказал медик.

Согласно отчету зарубежной научной группы SHARE-net, высыпания на ладонях и стопах встречались у 10% заболевших.

Сегодня заболевание в основном протекает в легкой форме, отметил Георгий Викулов, в лечении нуждаются лишь 5% инфицированных.