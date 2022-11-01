В ВОЗ назвали оспу обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения

Вспышка оспы обезьян остается чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения. Об этом во вторник, 1 ноября, говорится в заявлении комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации, связанной с оспой обезьян.

Отмечается, что к такому решению организация пришла по итогам заседания комитета 20 октября.

В заявлении сказано, что в ряде регионов продолжается передача инфекции, поэтому вспышка оспы обезьян представляет риск на международном уровне и требует скоординированных действий от стран для снижения ее воздействия.

20 октября генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что число случаев заболевания оспой обезьян в мире снизилось, однако в нескольких странах вспышка болезни еще на пиковой стадии.

Он отметил, что на Северную и Южную Америку приходится почти 90% случаев заражения, зарегистрированных за неделю. Всплеск заболеваемости наблюдается в Гане, где зарегистрировано также четыре летальных исхода.

Как отмечается в восьмом ситуационном докладе о вспышке оспы обезьян, по состоянию на 16 октября в 109 государствах было зарегистрировано 73 437 подтвержденных случаев заражения оспой обезьян, от болезни скончались 29 человек.

Оспа обезьян — это инфекционное заболевание животных и человека, которое характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы. Вызывающий его возбудитель близок генетически к вирусу натуральной оспы (оспы человека).