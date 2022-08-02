У оспы обезьян, которая изначально протекала у заболевших в легкой форме, может быть масса грозных последствий . Только за минувшие трое суток в мире от этого заболевания умерло пять человек, причем один скончался, вероятно, от воспаления мозга. Как сообщила «Известиям» заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, инфекция может приводить к энцефалиту, сепсису и пневмонии. К оспе обезьян могут присоединяться и бактериальные осложнения. И хотя сейчас в основном болеют мужчины, наибольшую опасность инфекция несет для детей и беременных женщин. Однако в РФ по-прежнему выявлен лишь один заболевший, а накопленных знаний о вирусе хватит для противостояния новой угрозе, заверили в Роспотребнадзоре.

Последственный комитет

За минувшие трое суток в мире от оспы обезьян скончалось пять человек . Два случая смерти от инфекции зафиксировали в Испании, по одному — в Индии, Гане и Бразилии. По предварительным данным, пациент из испанского района Валенсия умер от энцефалита, связанного с оспой .

Такое последствие действительно возможно , подтвердила «Известиям» заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

— При тяжелом течении заболевания может развиться воспаление головного мозга (энцефалит) . При генерализации вторичной бактериальной инфекции может возникнуть сепсис, — сообщила она.

Как показывают научные данные, у заболевания может быть много опасных последствий. Осложнения оспы обезьян могут включать вторичные бактериальные инфекции , рассказала эксперт Роспотребнадзора. Это происходит в том случае, если возникает массивное нагноение оспин из-за попадания туда бактерий, особенно высоки риски при обильных высыпаниях , уточнила специалист.

В активной язве Фото: REUTERS/Harun Tulunay

Поскольку сыпь появляется и на слизистых, то могут развиваться инфекции ротовой полости, а также органов дыхания, в частности пневмония , рассказала Наталья Пшеничная. На коже после перенесенной инфекции могут остаться рубцы, гиперпигментация или, наоборот, гипопигментация, добавила она.

При этом у детей заболевание протекает тяжелее и осложнения развиваются чаще , подчеркнула эксперт. Также риск развития тяжелой формы высок у людей с ослабленным иммунитетом , особенно ВИЧ-инфицированных.

— Во время вспышки в Нигерии в 2017–2018 годах четверо из семи человек, умерших от обезьяньей оспы, были ВИЧ-инфицированными . Беременные женщины болеют более тяжело, есть случаи передачи инфекции от матери ребенку, — предупредила Наталья Пшеничная.

ВОЗ уполномочен заявить

При обезьяньей оспе пациенты подвержены целому ряду осложнений, которые могут включать и вторичную инфекцию кожи, и бронхопневмонию, и сепсис, и энцефалит , подтвердил кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник лаборатории иммунологии воспаления ФГБУН «Институт иммунологии и физиологии» Уральского отделения Российской академии наук Михаил Болков.

— Всё это может наблюдаться и при обычной оспе, но есть отличия . Среди них выраженная лимфаденопатия (состояние, проявляющееся увеличением лимфатических узлов. — «Известия») при оспе обезьян и большая значимость парентеральных (минующих желудочно-кишечный тракт) способов заражения, — сказал эксперт.

При этом натуральная оспа в человеческой популяции в пять раз заразнее, чем оспа обезьян, добавил он.

В активной язве Фото: REUTERS/Alain Jocard

23 июля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение оспы обезьян чрезвычайной ситуацией мирового масштаба .

Тем не менее, учитывая, что оспа передается при очень тесном контакте, ожидать такого всплеска заболеваемости, как при коронавирусе, не стоит , отметила заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова.

— Но, сравнивая сегодняшнюю ситуацию с COVID-19, стоит отметить: мы тоже не ожидали, что вирус может так активно мутировать . Также нельзя шутить и с оспой обезьян. Мы не знаем, как может развиваться ситуация. К вирусу , который циркулировал на африканском континенте, а сейчас активно циркулирует в Америке и Европе, внимание должно быть повышенное , — сказала эксперт.

Российский пациент

Пока в России выявлен только один пациент с оспой обезьян . Однако научная работа по данному заболеванию в РФ ведется уже долгое время , подчеркнула Наталья Пшеничная. Специалисты давно изучают особенности вируса, разрабатывают препараты для лечения и профилактики этой инфекции, уточнила она.

— Если случаев оспы обезьян в мире будет больше, то, безусловно, наши ученые еще более активно и масштабно продолжат изучение иммунопатогенеза, клинических и лабораторных особенностей данной инфекции, а также исследования по эффективности различных видов терапии , — отметила Наталья Пшеничная.

В активной язве Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Eduardo Parra

Даже если число случаев заболевания, выявленных в России, будет низким, отечественные исследователи смогут анализировать данные зарубежных коллег, моделировать, проводить систематические обзоры, мета-анализы, добавил заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов.

Сегодня в мире выявлено более 21 тыс. заболевших оспой обезьян в 78 странах. При этом более 70% случаев инфекции зарегистрированы в Европе.