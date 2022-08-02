В активной язве: как оспа обезьян приводит к сепсису и пневмонии
У оспы обезьян, которая изначально протекала у заболевших в легкой форме, может быть масса грозных последствий. Только за минувшие трое суток в мире от этого заболевания умерло пять человек, причем один скончался, вероятно, от воспаления мозга. Как сообщила «Известиям» заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, инфекция может приводить к энцефалиту, сепсису и пневмонии. К оспе обезьян могут присоединяться и бактериальные осложнения. И хотя сейчас в основном болеют мужчины, наибольшую опасность инфекция несет для детей и беременных женщин. Однако в РФ по-прежнему выявлен лишь один заболевший, а накопленных знаний о вирусе хватит для противостояния новой угрозе, заверили в Роспотребнадзоре.
Последственный комитет
За минувшие трое суток в мире от оспы обезьян скончалось пять человек. Два случая смерти от инфекции зафиксировали в Испании, по одному — в Индии, Гане и Бразилии. По предварительным данным, пациент из испанского района Валенсия умер от энцефалита, связанного с оспой.
Такое последствие действительно возможно, подтвердила «Известиям» заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
— При тяжелом течении заболевания может развиться воспаление головного мозга (энцефалит). При генерализации вторичной бактериальной инфекции может возникнуть сепсис, — сообщила она.
Как показывают научные данные, у заболевания может быть много опасных последствий. Осложнения оспы обезьян могут включать вторичные бактериальные инфекции, рассказала эксперт Роспотребнадзора. Это происходит в том случае, если возникает массивное нагноение оспин из-за попадания туда бактерий, особенно высоки риски при обильных высыпаниях, уточнила специалист.
Поскольку сыпь появляется и на слизистых, то могут развиваться инфекции ротовой полости, а также органов дыхания, в частности пневмония, рассказала Наталья Пшеничная. На коже после перенесенной инфекции могут остаться рубцы, гиперпигментация или, наоборот, гипопигментация, добавила она.
При этом у детей заболевание протекает тяжелее и осложнения развиваются чаще, подчеркнула эксперт. Также риск развития тяжелой формы высок у людей с ослабленным иммунитетом, особенно ВИЧ-инфицированных.
— Во время вспышки в Нигерии в 2017–2018 годах четверо из семи человек, умерших от обезьяньей оспы, были ВИЧ-инфицированными. Беременные женщины болеют более тяжело, есть случаи передачи инфекции от матери ребенку, — предупредила Наталья Пшеничная.
ВОЗ уполномочен заявить
При обезьяньей оспе пациенты подвержены целому ряду осложнений, которые могут включать и вторичную инфекцию кожи, и бронхопневмонию, и сепсис, и энцефалит, подтвердил кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник лаборатории иммунологии воспаления ФГБУН «Институт иммунологии и физиологии» Уральского отделения Российской академии наук Михаил Болков.
— Всё это может наблюдаться и при обычной оспе, но есть отличия. Среди них выраженная лимфаденопатия (состояние, проявляющееся увеличением лимфатических узлов. — «Известия») при оспе обезьян и большая значимость парентеральных (минующих желудочно-кишечный тракт) способов заражения, — сказал эксперт.
При этом натуральная оспа в человеческой популяции в пять раз заразнее, чем оспа обезьян, добавил он.
23 июля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение оспы обезьян чрезвычайной ситуацией мирового масштаба.
Тем не менее, учитывая, что оспа передается при очень тесном контакте, ожидать такого всплеска заболеваемости, как при коронавирусе, не стоит, отметила заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова.
— Но, сравнивая сегодняшнюю ситуацию с COVID-19, стоит отметить: мы тоже не ожидали, что вирус может так активно мутировать. Также нельзя шутить и с оспой обезьян. Мы не знаем, как может развиваться ситуация. К вирусу, который циркулировал на африканском континенте, а сейчас активно циркулирует в Америке и Европе, внимание должно быть повышенное, — сказала эксперт.
Российский пациент
Пока в России выявлен только один пациент с оспой обезьян. Однако научная работа по данному заболеванию в РФ ведется уже долгое время, подчеркнула Наталья Пшеничная. Специалисты давно изучают особенности вируса, разрабатывают препараты для лечения и профилактики этой инфекции, уточнила она.
— Если случаев оспы обезьян в мире будет больше, то, безусловно, наши ученые еще более активно и масштабно продолжат изучение иммунопатогенеза, клинических и лабораторных особенностей данной инфекции, а также исследования по эффективности различных видов терапии, — отметила Наталья Пшеничная.
Даже если число случаев заболевания, выявленных в России, будет низким, отечественные исследователи смогут анализировать данные зарубежных коллег, моделировать, проводить систематические обзоры, мета-анализы, добавил заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов.
Сегодня в мире выявлено более 21 тыс. заболевших оспой обезьян в 78 странах. При этом более 70% случаев инфекции зарегистрированы в Европе.