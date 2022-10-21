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ВОЗ заявила о снижении числа случаев заболеваемости оспой обезьян в мире

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Фото: TASS/EPA/RUNGROJ YONGRIT
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Число случаев заболевания оспой обезьян в мире снизилось. Об этом в четверг, 20 октября заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

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«Число сообщений о случаях заболевания снизилось за последние восемь недель. Это очень обнадеживает», — сообщил глава ВОЗ

Он добавил, что такая тенденция обнадеживает, но при этом выразил озабоченность тем, что в нескольких странах вспышка болезни еще на пиковой стадии.

Глава ВОЗ отметил, что на Северную и Южную Америку приходится почти 90% случаев заражения, зарегистрированных на прошлой неделе. Всплеск заболеваемости наблюдается в Гане, где зарегистрировано также четыре летальных исхода.

«Прекращение передачи оспы обезьян от человека человеку требует комплексного подхода. При этом меры общественного здравоохранения сосредоточены на сообществах, которые подверглись наибольшему риску», — подчеркнул Гебрейесус.

Как отмечается в восьмом ситуационном докладе о вспышке оспы обезьян, по состоянию на 16 октября в 109 государствах было зарегистрировано 73 437 подтвержденных случаев заражения оспой обезьян, от болезни скончались 29 человек. За семь дней было выявлено 2 167 случаев инфицирования, что на 20,6% меньше, чем за предшествующую неделю.

В сентябре руководитель Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов заявил, что Россия лучше других стран мира защищена от различных вариантов вирусов оспы, в том числе от оспы обезьян.

В мае эксперты перечислили признаки оспы обезьян. К ним относятся лихорадка, головная боль, мышечные боли и боли в спине, озноб и истощение, увеличение лимфатических узлов, часто появляющаяся сыпь, которая начинается на лице, а затем распространяется на другие части тела, включая половые органы.

Оспа обезьян — это инфекционное заболевание животных и человека, которое характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы. Вызывающий его возбудитель близок генетически к вирусу натуральной оспы (оспы человека).

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